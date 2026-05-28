Mimmo Praticò commenta la sconfitta nella Circoscrizione di Reggio Centro: “grazie a chi mi ha scelto, complimenti a Lacava e Cannizzaro”

Mimmo Praticò, candidato alla Circoscrizione di Reggio Centro, sconfitto e battuto dal giovane Simone Lacava (CentroDestra), ha commentato il risultato, ringraziando chi lo ha supportato. “Con immenso orgoglio e profonda gratitudine desidero ringraziare le 5.741 persone che hanno scelto di sostenermi in questa competizione elettorale per la Presidenza della Prima Circoscrizione “Reggio Centro” ha commentato l’ex Presidente della Reggina e del Coni regionale.

“Un risultato importante, costruito giorno dopo giorno con passione, ascolto e presenza sul territorio. Non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo, ma il vostro sostegno rappresenta per me una grande responsabilità e un segnale forte che non intendo disperdere. Entrerò in Consiglio Circoscrizionale come consigliere di minoranza con lo stesso impegno, la stessa determinazione e la stessa voglia di lavorare per il bene della nostra comunità. Continuerò ad essere vicino ai cittadini, portando avanti idee, proposte e battaglie con serietà e rispetto delle istituzioni”.

“Desidero inoltre rivolgere i miei complimenti a Simone Lacava per la vittoria elettorale e augurargli buon lavoro nell’interesse della nostra circoscrizione. Allo stesso modo, rivolgo congratulazioni al sindaco eletto Francesco Cannizzaro, con l’auspicio che possa guidare la città con responsabilità e attenzione verso tutti i cittadini. Grazie a chi mi ha accompagnato in questo percorso, a chi ha creduto nel nostro progetto e a tutti i candidati, sostenitori e volontari che hanno dato anima e cuore durante questa campagna elettorale. Il nostro cammino non finisce qui” ha aggiunto Praticò.