Mille chilometri a piedi “per grazia ricevuta”: i fratelli Malivindi arrivati a Terranova Sappo Minulio | INTERVISTE

Sono arrivati il 1° maggio a Terranova Sappo Minulio Nunzio e Massimo Malivindi. I due fratelli, partiti dal Santuario di San Luca a Bologna, e che hanno percorso 1.000 chilometri a piedi come ringraziamento per la guarigione della sorella Carmela e per sostenere la ricerca contro il tumore al seno con la fondazione Komen. Il lungo cammino si è concluso solennemente presso il Santuario del Santissimo Crocifisso nella cittadina in provincia di Reggio Calabria.

Le interviste da Terranova Sappo Minulio di Graziano Tomarchio per Strettoweb: