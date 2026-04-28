Mille chilometri a piedi “per grazia ricevuta”: il pellegrinaggio di fede e solidarietà da Bologna alla Calabria

Un viaggio simbolico, un cammino che unisce il cuore e la mente attraverso l’Italia. È così che i fratelli Nunzio e Massimo Malivindi, originari della Calabria e residenti ad Anzola, intraprenderanno un pellegrinaggio di mille chilometri, partendo dal Santuario della Madonna di San Luca di Bologna, fino al Santuario del Santissimo Crocifisso di Terranova Sappo Minulio in Calabria. Un’impresa che non solo celebra la fede, ma che porta con sé anche un forte messaggio di solidarietà, speranza e di impegno a favore della ricerca e della prevenzione contro il cancro, in particolare attraverso il sostegno alla Fondazione Komen Italia.

La motivazione del viaggio: un grazie per la guarigione

Il pellegrinaggio dei Malivindi nasce come un atto di gratitudine, una risposta alla grazia ricevuta dalla loro sorella, Carmela, che ha vinto una lunga battaglia contro un tumore al seno. La sua guarigione è il motore di questo cammino, che diventa, quindi, non solo un percorso fisico ma anche una testimonianza di speranza e resilienza. Camminare per mille chilometri, unendo due punti distanti dell’Italia, rappresenta per i due fratelli un gesto di profonda riconoscenza nei confronti di chi ha permesso a Carmela di superare la malattia. Ma non solo: il viaggio assume anche un significato collettivo, unendo la fede alla solidarietà e creando una connessione tra persone e luoghi che, simbolicamente, rappresentano la rinascita e la guarigione.

Il cammino di solidarietà: tra fede e sport

Il viaggio, che inizierà il 1° maggio, è un percorso lungo 15 giorni che attraverserà tutta l’Italia, passando per paesaggi mozzafiato e luoghi di grande significato religioso e culturale. Ma non è solo un cammino fisico: si tratta di un cammino di solidarietà e di impegno sociale. Infatti, i Malivindi hanno deciso di abbinare la loro impresa a una causa nobile, raccogliendo fondi per la Fondazione Komen Italia. Quest’ultima è da anni impegnata nella lotta contro il tumore al seno, promuovendo la prevenzione e il sostegno alle persone che affrontano la malattia. Camminare per sostenere la ricerca scientifica e per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione è l’obiettivo che i due fratelli vogliono raggiungere con il loro pellegrinaggio.

Un ponte tra Nord e Sud Italia

Il pellegrinaggio che i Malivindi intraprenderanno rappresenta anche un potente simbolo di unione tra il Nord e il Sud d’Italia. Partendo dal Santuario della Madonna di San Luca a Bologna, uno dei luoghi di culto più amati e visitati della città, i due fratelli affronteranno un viaggio che attraverserà diverse regioni italiane, fino a giungere nel cuore della Calabria, a Terranova Sappo Minulio, dove si trova il Santuario del Santissimo Crocifisso. Il cammino di mille chilometri diventa, quindi, anche un “ponte” che lega, spiritualmente e simbolicamente, le diverse parti del paese, unendo tradizioni, fede e valori che non conoscono confini. Il percorso sarà un’occasione per celebrare l’unità del popolo italiano e il valore di un cammino che non solo è fisico, ma anche interiore e umano.

Un viaggio di speranza e impegno sociale

Mentre i due fratelli percorreranno le strade italiane, saranno seguiti da un camper di supporto tecnico, che garantirà il necessario per il sostentamento e la sicurezza lungo il viaggio. Ma la loro missione va ben oltre la fatica fisica del cammino. Ogni tappa rappresenta un’occasione per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sul tema del tumore al seno e sull’importanza della prevenzione. Il pellegrinaggio non è solo un atto di fede e gratitudine, ma anche un modo concreto per contribuire a una causa che coinvolge migliaia di persone ogni anno in Italia.

In un periodo in cui la solidarietà e l’impegno collettivo sono fondamentali, l’iniziativa dei Malivindi si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro il cancro, e in particolare contro il tumore al seno, una delle malattie più comuni ma che, grazie alla ricerca, può essere affrontata con maggiore speranza. L’obiettivo finale di questo viaggio non è solo arrivare alla meta, ma sensibilizzare, raccogliere fondi e testimoniare che insieme, con la fede e l’impegno sociale, si può fare la differenza.

In conclusione, il pellegrinaggio dei Malivindi rappresenta una storia di speranza, solidarietà e amore familiare, che si trasforma in un cammino di grande valore umano e sociale. La loro impresa è un esempio tangibile di come la fede e il sostegno alla ricerca possano convergere per un obiettivo comune: la lotta contro il cancro e la promozione della salute.