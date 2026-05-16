“Milia e Maiolino si sono presi a pugni nella segreteria di Cannizzaro”: l’ironia dell’Onorevole sulla bufala emersa in queste ore

“Ora, io dico, capisco che a una settimana dalle elezioni c’è nervosismo, perché comunque inizia a mancare il terreno sotto i piedi, ma ingiuriate Cannizzaro, ingiuriatelo perché è lui l’unico bersaglio da colpire, va bene, ma perché vi dovete inventare cose di sana pianta?“. E’ emerso in queste ore “addirittura che questi due cari amici, non miei ma anche tra loro, hanno litigato e si sono presi a pugno nella segreteria di Cannizzaro e di Forza Italia“.

Utilizza l’ironia, Francesco Cannizzaro, in un video pubblicato sui social insieme ai Consiglieri forzisti Milia e Maiolino. I due, secondo quanto emerso tramite una bufala diffusasi in città, avrebbero litigato nella segreteria di Cannizzaro, prendendosi addirittura a pugni. Ovviamente non è vero nulla e l’Onorevole ne ha approfittato per scherzarci su.