Messina, Vincenzo Messina vince nella Prima Circoscrizione: battuto Alessandro Costa

Nella Prima Circoscrizione del Comune di Messina vince Vincenzo Messina, candidato di Sud chiama Nord. Il risultato consegna al movimento una nuova affermazione nel quadro dell’amministrazione decentrata cittadina e conferma il peso politico della formazione anche nelle competizioni territoriali. La notizia principale è il successo di Messina nel confronto con Alessandro Costa, candidato del centrodestra, indicato come il principale avversario nella corsa alla presidenza della circoscrizione. Più indietro si colloca invece Giovanni Bonfiglio, espressione del centrosinistra.
Sud chiama Nord conquista la Prima Circoscrizione
L’affermazione di Vincenzo Messina rappresenta un risultato importante per Sud chiama Nord, che riesce a imporsi anche nella Prima Circoscrizione di Messina. Il dato si inserisce nel quadro più ampio del voto cittadino e conferma la capacità del movimento di radicarsi nei territori e nelle articolazioni amministrative del Comune.
La vittoria nella circoscrizione assume rilievo perché arriva contro candidati sostenuti dagli schieramenti tradizionali. Da una parte il centrodestra con Alessandro Costa, dall’altra il centrosinistra con Giovanni Bonfiglio. Il successo di Vincenzo Messina indica quindi una scelta chiara da parte degli elettori della Prima Circoscrizione.