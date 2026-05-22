Messina, ultimo consiglio comunale prima del voto: via libera a 22 debiti fuori bilancio

Il Consiglio comunale di Messina ha dato il via libera a 22 delibere sui debiti fuori bilancio, dopo il rinvio di ieri, nell’ultima seduta prima del voto per il rinnovo dell’Aula. La decisione arriva alla vigilia delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, appuntamento che porterà i cittadini a scegliere la nuova composizione del Consiglio comunale. L’approvazione delle delibere chiude quindi una tappa importante dell’attività consiliare, consegnando alla città un ultimo atto amministrativo prima del voto.

Debiti fuori bilancio a Messina, un tema centrale per i conti del Comune

I debiti fuori bilancio rappresentano una delle questioni più rilevanti nella gestione finanziaria di un ente locale. La loro approvazione da parte del Consiglio comunale è un passaggio necessario per il riconoscimento formale di somme che devono essere inserite nel quadro contabile dell’amministrazione.

Ultima seduta prima delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio

La seduta in cui sono state approvate le 22 delibere sui debiti fuori bilancio è stata l’ultima prima delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio per il rinnovo del Consiglio comunale di Messina. Questo elemento conferisce alla riunione un valore particolare. Non si tratta soltanto di una seduta ordinaria dedicata a provvedimenti contabili, ma dell’ultimo appuntamento dell’Aula prima della verifica elettorale.