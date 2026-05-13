Messina, tutte le FOTO dello straordinario concerto di Annalisa al PalaRescifina | FOTO

Messina ha accolto Annalisa con grande entusiasmo per il concerto al PalaRescifina, trasformato per una sera in una grande arena pop. L’artista ligure ha portato sul palco uno show ricco di energia, luci, coreografie e momenti di forte coinvolgimento con il pubblico. Fin dalle prime canzoni, l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni. I fan hanno cantato insieme ad Annalisa molti dei brani più amati della sua carriera, accompagnando ogni esibizione con applausi, cori e telefoni accesi.

Il concerto al PalaRescifina ha confermato il forte legame tra Annalisa e il pubblico siciliano. La platea ha risposto con calore, partecipando a ogni fase dello spettacolo e creando un clima di festa dall’inizio alla fine. Sul palco, Annalisa ha proposto uno show moderno e curato nei dettagli, con una produzione visiva d’impatto e una presenza scenica sicura. La sua voce, precisa e potente, è stata al centro di una serata che ha unito pop, elettronica e melodie ormai entrate nell’immaginario del pubblico italiano.