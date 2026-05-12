Annalisa incanta il PalaRescifina di Messina: migliaia di fan per uno show travolgente

Grande entusiasmo al PalaRescifina di Messina per il concerto di Annalisa, protagonista di una serata che ha richiamato migliaia di fan provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria. L’artista ligure ha conquistato il pubblico con uno spettacolo intenso, moderno e ricco di emozioni, confermandosi tra le cantanti più amate del panorama musicale italiano. Sul palco, Annalisa ha proposto una scaletta che ha unito i grandi successi degli ultimi anni ai brani più recenti, facendo cantare e ballare il pubblico dall’inizio alla fine del live. Tra luci spettacolari, coreografie coinvolgenti e momenti più intimi, il concerto si è trasformato in una vera festa della musica pop.

L’evento ha rappresentato uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione nella città dello Stretto, richiamando spettatori di tutte le età e confermando il ruolo del PalaRescifina come punto di riferimento per i grandi concerti nel Sud Italia. Una serata all’insegna della musica, dell’energia e delle emozioni che ha lasciato il segno nei fan di Annalisa, protagonisti insieme all’artista di uno show indimenticabile. E domani si raddoppia con un nuovo concerto dell’artista.