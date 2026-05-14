Messina, sopralluogo di Abodi al “Franco Scoglio”: “per Euro 2032 nessuna possibilità, vi spiego i motivi” | VIDEO

Si infiamma la campagna elettorale a Messina in vista delle elezioni comunali del prossimo 24 e 25 maggio ed emergono importanti novità. Nessuna possibilità di inserire lo stadio “Franco Scoglio” tra gli impianti destinati a ospitare le gare dei Campionati europei di calcio del 2032. È quanto emerso nel corso del sopralluogo effettuato oggi a Messina dal ministro dello Sport del Governo Meloni, Andrea Abodi, che ha visitato alcuni impianti sportivi cittadini. La tappa principale è stata proprio allo stadio “Franco Scoglio”, struttura che ospita le partite di calcio (anche di Serrie A negli anni d’oro del Messina) e anche concerti di primo piano. Durante la visita, Abodi ha sottolineato che la precedente amministrazione non ha presentato la richiesta necessaria per candidare l’impianto messinese in vista degli Europei del 2032. Al sopralluogo anche il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria, il sottosegretaria Matilde Siracusano, indicata come vicesindaco designato e l’assessore regionale Elvira Amata.

Il nodo della copertura dello stadio

Se per gli Europei non ci sono margini, resta invece aperta la partita legata alla copertura dell’impianto. Per questo intervento, infatti, ci sarebbe ancora tempo per provare a ottenere i fondi necessari alla realizzazione dell’opera. Il tema della copertura rappresenta uno degli aspetti centrali per il futuro dello stadio “Franco Scoglio”, sia in termini di funzionalità sia di potenziamento della struttura. L’obiettivo, in questo caso, sarebbe quello di intercettare le risorse utili per procedere con l’intervento.

Le visite al Palamili e al campo “Santamaria”

La visita del ministro dello Sport non si è limitata allo stadio “Franco Scoglio”. Dopo il sopralluogo nell’impianto calcistico, Abodi si è recato anche al Palamili e al campo “Santamaria”, ex Gil. Il tour negli impianti sportivi messinesi ha così riguardato diverse strutture della città, con l’attenzione concentrata sulle condizioni degli spazi sportivi e sulle prospettive di intervento.

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