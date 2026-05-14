Impianti sportivi a Messina, Basile: “dal 2018 a oggi abbiamo trasformato lo sport in una priorità concreta”

“Mi fa piacere che oggi il Ministro Andrea Abodi sia venuto a Messina e abbia potuto constatare personalmente il grande lavoro portato avanti in questi anni dalla città sul fronte dello sport, degli impianti e della valorizzazione delle strutture sportive. Ho apprezzato il fatto che abbia riconosciuto come Messina faccia parte di questo percorso nazionale legato allo sport, all’inclusione e alla rigenerazione urbana. Dal 2018 a oggi abbiamo trasformato lo sport in una priorità concreta. Siamo passati dai 16 impianti sportivi disponibili nel 2018 ai 24 del 2026″, rimarca Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord.

“In questi anni abbiamo investito oltre 26 milioni di euro, tra fondi PNRR, PON Metro e risorse comunali, per interventi di realizzazione, recupero delle strutture, messa in sicurezza, efficientamento energetico e accessibilità. Un lavoro che ha permesso di restituire alla città spazi prima abbandonati e oggi finalmente vivi, fruibili e aperti alla comunità. Abbiamo dato nuova vita a impianti simbolo e introdotto un modello sostenibile: reinvestire i proventi dei grandi eventi nella manutenzione, per garantire continuità, qualità e cura nel tempo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: lo sport è tornato a essere un motore di crescita, inclusione e orgoglio per Messina”, conclude Basile.