Messina, Siracusano e Previti annunciano aiuti ai commercianti con contributi sino a 25 mila euro | VIDEO e DETTAGLI

L’ex assessore Carlotta Previti ed il sottosegretario del Governo Meloni, Matilde Siracusano annunciano in un video social la prima bozza della prima delibera di Giunta che, secondo quanto dichiarato, sarà approvata nel caso in cui Marcello Scurria diventerà sindaco di Messina. Il provvedimento riguarda i commercianti di Messina che, secondo i due esponenti, stanno subendo le conseguenze di “scelte urbanistiche scellerate” legate alle piste ciclabili ed ai parcheggi.
La misura annunciata punta a sostenere le attività commerciali con un sistema di contributi e voucher. Nel video vengono indicati tre livelli di intervento: un contributo fisso sino a 3 mila euro, un contributo variabile sino a 10 mila euro e un voucher variabile sino a 25 mila euro.