Messina, Scurria sul progetto Strait: “trasformare la città in un polo attrattivo e competitivo”

Messina punta su innovazione e impresa con STRAIT – Sviluppo Territoriale, Ricerca, Accelerazione e Innovazione Tecnologica, il progetto promosso dal vicesindaco Matilde Siracusano e dall’assessore designata Carlotta Previti. L’iniziativa prevede contributi a fondo perduto fino all’80%, con finanziamenti compresi tra 30 mila e 300 mila euro, destinati a startup e progetti ad alto potenziale nei settori commercio, turismo, servizi e software. “L’obiettivo – dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria insieme agli assessori designati – è trasformare Messina in un polo attrattivo e competitivo, capace di trattenere talenti e attrarne di nuovi, rafforzando il ruolo strategico dello Stretto nel Mediterraneo”.

STRAIT si inserisce in un più ampio programma di rilancio economico

STRAIT si inserisce in un più ampio programma di rilancio economico che punta a rafforzare il collegamento tra scuola, università e sistema produttivo territoriale; sostenere la nascita e la crescita di startup innovative; accompagnare concretamente chi vuole fare impresa, con strumenti, servizi e percorsi dedicati. Dal commercio di prossimità all’economia del mare, dall’artigianato alla filiera agro-biologica, il progetto mira a costruire un sistema integrato di sviluppo, capace di valorizzare le risorse del territorio e trasformarle in opportunità economiche sostenibili. “Vogliamo creare le condizioni perché i giovani messinesi possano costruire il proprio futuro nella loro città, scommetteremo su di loro perché crediamo nei loro talenti”, conclude Scurria.