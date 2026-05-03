Elezioni comunali Messina, Siracusano e Previti presentano un progetto innovativo per la città | VIDEO

Il centrodestra di Messina ha presentato un’iniziativa pensata per dare un impulso alle start-up locali. In un video social, il sottosegretario del Governo Meloni, Matilde Siracusano e l’ex assessore di De Luca e Basile, Carlotta Previti, hanno illustrato i dettagli di un programma destinato a rivoluzionare l’ambito imprenditoriale messinese. Il progetto “Strait”, è destinato a supportare l’innovazione e la crescita di imprese locali, con un fondo finanziario pensato per le idee più innovative.

Un progetto ambizioso per il futuro di Messina

Il programma presentato da Siracusano e Previti speugano: “da 30 a 300 mila euro, Strait è uno dei progetti a cui stiamo lavorando per il programma di Marcello Scurria Sindaco”, hanno dichiarato. L’obiettivo principale del progetto è quello di sostenere le idee imprenditoriali innovative. Grazie a un fondo finanziario pensato appositamente per le start-up, l’iniziativa vuole stimolare la nascita di nuove realtà imprenditoriali.

Le caratteristiche del progetto per le start-up

Il programma di finanziamento prevede un contributo significativo alle start-up selezionate, con modalità particolarmente favorevoli per gli imprenditori. “Il progetto riguarda le start-up e prevede un fondo finanziario per sostenere idee innovative, in ambito imprenditoriale con l’80% a fondo perduto ed il 20% a tasso 0 e la prima data da restituire dopo 3 anni e senza limiti di età”, ha spiegato Carlotta Previti.