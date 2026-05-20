Messina, Scurria risponde a De Luca: “avete bruciato 800 parcheggi dal centro città e messo in ginocchio il commercio”

“Che Cateno De Luca abbia da ridire sull’iniziativa – prevista dal mio programma – di non far pagare il parcheggio negli stalli blu ad un massimo di due dipendenti dello stesso esercizio commerciale – ha dell’incredibile”. Lo dichiara Marcello Scurria. “Sugli aiuti ai dipendenti delle aziende commerciali – continua il candidato sindaco rispondendo alle dichiarazioni social di De Luca – insegui pure. Avete ‘bruciato’ 800 parcheggi dal centro città, messo in ginocchio il commercio ed ogni giorno i lavoratori sono costretti a sborsare tanti soldi togliendoli ai magri salari”, evidenzia Scurria.

“Gli aiuti da noi previsti sono attesi dai cittadini dopo otto anni di difficoltà e saracinesche abbassate. Misure reali e concrete rispetto al nulla da voi proposto. Ti scandalizzi per una proposta di equità quando, per evitare reazioni sociali, avete reso gratis tutti i parcheggi di interscambio fino al 2028 e per scelte poco oculate atm ha pagato al fisco euro 600.000 nel 3024 e 900.000 nel 2025”, conclude Scurria.