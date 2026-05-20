Messina, polemica sul volantino elettorale di Scurria. De Luca: “100 euro di buono sconto sui parcheggi? Fatto gravissimo”

A Messina esplode la polemica politica dopo la diffusione di un volantino elettorale del candidato di centrodestra a sindaco, Marcello Scurria. Secondo quanto segnalato dal sindaco uscente Cateno De Luca: “se voti il candidato del centrodestra Marcello Scurria avrai 100 euro di buono sconto sui parcheggi! Non siamo su scherzi a parte! Mi è pervenuta ora questa foto con questo messaggio”, ha dichiarato De Luca.

Il volantino e la proposta di Scurria

Il volantino elettorale ritrae una vista panoramica della città di Messina e contiene messaggi chiari rivolti ai dipendenti delle attività commerciali: “A tutte le attività commerciali che operano nelle zone con parcheggio a pagamento, che hanno due o più dipendenti, su richiesta, verranno rilasciati due pass gratuiti per il parcheggio (un pass se hanno un solo dipendente)”. L’iniziativa è presentata come una misura di supporto alle attività commerciali in difficoltà, con la promessa di consentire ai dipendenti di parcheggiare gratuitamente, stimando un risparmio mensile di 100 euro. Il volantino è accompagnato dall’immagine e dal marchio ufficiale della campagna di Marcello Scurria sindaco, con slogan come “Messina si cambia” e riferimenti alla partecipazione diretta dei cittadini.

La diffusione del volantino ha subito provocato una forte reazione da parte di Cateno De Luca, che ha definito l’iniziativa “un fatto gravissimo” e ha condiviso la segnalazione sui social. De Luca ha commentato ironicamente: “Dopo Cetto La Qualunque cchiu pilu pi tutti … ora Qui Marcello cento euro per tutti”.