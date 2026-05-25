Messina, Scurria: “campagna elettorale è stata drogata dalle 15 liste di Basile” | INTERVISTA

Marcello Scurria è stato eletto consigliere comunale a Messina e, a seguito dell’esito elettorale, ha rilasciato dichiarazioni a caldo che chiariscono la sua posizione politica e le intenzioni per il prossimo mandato. La sua elezione rappresenta un nuovo ruolo all’interno del consiglio comunale, con l’obiettivo di svolgere le funzioni assegnategli con rigore e determinazione.

La posizione di Scurria dopo le elezioni

Commentando il risultato elettorale, Marcello Scurria ha dichiarato: “Svolgerà con rigore il ruolo di consigliere comunale che mi hanno assegnato i cittadini. La campagna elettorale è stata drogata dalle 15 liste di Federico Basile, ma io non farò ricorso. Durante la campagna elettorale ho percepito altro da parte dei cittadini, eppure è come se fossero state premiate le dimissioni anticipate di Federico Basile. Contrasterò politicamente il sistema De Luca dal mio posto in Aula a Palazzo Zanca“. Le parole di Scurria delineano chiaramente la sua intenzione di agire come voce critica all’interno del consiglio comunale, pur riconoscendo la volontà dei cittadini che lo hanno eletto.

Una campagna elettorale intensa e controversa

La tornata elettorale a Messina è stata caratterizzata da una forte frammentazione politica, con la presenza di ben 15 liste collegate a Federico Basile, elemento che secondo Scurria ha influenzato il clima della campagna elettorale. Nonostante ciò, il neo consigliere ha scelto di non presentare ricorso, sottolineando come la sua attività sarà concentrata sull’impegno politico concreto all’interno del consiglio comunale.

Il ruolo di opposizione e le prospettive future

Con il suo ingresso a Palazzo Zanca, Marcello Scurria si propone come figura di opposizione, pronto a contrastare politicamente il sistema locale legato a De Luca. La sua strategia sarà basata sulla partecipazione attiva, sul controllo delle decisioni amministrative e sulla difesa degli interessi dei cittadini che lo hanno eletto, garantendo trasparenza e rigore nelle attività del consiglio comunale.