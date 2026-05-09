Messina, riparazione ultimata a Zafferia: torna l’acqua nelle case

Si sono concluse con successo le operazioni di riparazione della condotta idrica che serve il villaggio di Zafferia, danneggiata erroneamente da una ditta che sta eseguendo i lavori di realizzazione del Centro Commerciale nel villaggio della zona sud di Messina. I tecnici di AMAM “hanno appurato il ripristino effettivo della funzionalità della rete sicché è stata riavviata la distribuzione in rete dell’acqua, che a Zafferia avviene in erogazione continua ovvero H24”. AMAM resta comunque “sempre a massima disposizione dell’utenza al numero dedicato 090.3687711 per fornire ogni supporto si richiedesse e per ricevere ogni segnalazione di eventuali disagi”.