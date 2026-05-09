Messina: danneggiata la condotta idrica, manca l’acqua a Zafferia

Durante i lavori di realizzazione del centro commerciale di Zafferia, a Messina, operando in alveo fluviale in modo imprevedibile ovvero fuori dal perimetro operativo di cantiere, l’impresa impegnata negli stessi ha divelto la tubazione principale che alimenta la distribuzione in rete nel villaggio omonimo e sta provvedendo a ripararla. I tecnici di AMAM sono subito accorsi per dare supporto tecnico e vigilare il corretto svolgersi dei lavori di riparazione, anche al fine di limitare al massimo i tempi di ripristino dell’erogazione idrica che, sino a quando le operazioni non saranno concluse, resterà sospesa.

AMAM “resta sempre a massima disposizione dell’utenza al numero dedicato 090.3687711 per fornire ogni supporto che si richiedesse e assicurare il servizio sostitutivo di approvvigionamento con autobotti. Ogni eventuale aggiornamento sarà tempestivamente reso attraverso tutti i canali di comunicazione di AMAM, su web e sulle pagine social”.