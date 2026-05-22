Messina, Maricka Onorato ritrovata: sta bene la 46enne scomparsa da Capo d’Orlando

Si conclude con un finale positivo, la vicenda della scomparsa di Maricka Onorato, la 46enne originaria del Lazio e residente a Capo d’Orlando, della quale non si avevano più notizie dallo scorso 7 maggio. La donna, che aveva fatto perdere ogni sua traccia, è stata ritrovata, mettendo così fine ai giorni di preoccupazione vissuti da chi attendeva notizie sul suo conto.

La notizia più rilevante, per la comunità e per quanti avevano seguito la vicenda, è dunque l’esito positivo della scomparsa: Maricka Onorato è stata ritrovata e la sua storia si chiude con un epilogo favorevole dopo momenti di forte apprensione.

La scomparsa dal 7 maggio

La vicenda era iniziata lo scorso 7 maggio, quando di Maricka Onorato, 46 anni, originaria del Lazio e residente a Capo d’Orlando, si erano improvvisamente perse le tracce. Da quel momento era scattata la preoccupazione per la donna, della quale non si riusciva più ad avere alcuna notizia.

La sua assenza aveva destato allarme anche perché in casa erano rimasti i suoi effetti personali. Un dettaglio che aveva reso ancora più difficile comprendere cosa fosse accaduto e che aveva alimentato l’attenzione attorno alla scomparsa.

La denuncia del compagno

A denunciare la scomparsa di Maricka Onorato era stato il compagno. L’uomo, rientrato in casa, aveva ritrovato gli effetti personali della donna, compreso il telefono cellulare, senza però riuscire a mettersi in contatto con lei.

La presenza del cellulare nell’abitazione aveva rappresentato un elemento particolarmente significativo, perché impediva di stabilire un contatto diretto con la 46enne e rendeva più complessa la ricostruzione dei suoi movimenti dopo il momento dell’allontanamento.

Il lieto fine dopo l’apprensione

Dopo giorni di incertezza, la vicenda si è conclusa con un lieto fine. La scomparsa di Maricka Onorato non si è trasformata in una tragedia e la notizia del ritrovamento rappresenta l’elemento centrale di una storia che aveva generato preoccupazione a Capo d’Orlando e tra quanti conoscevano la donna.

Il caso, iniziato con la denuncia del compagno e con il ritrovamento degli effetti personali in casa, si chiude dunque con l’esito più atteso: la donna è stata ritrovata dopo aver fatto perdere ogni traccia dal 7 maggio.