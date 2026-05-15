Messina, Maricka Onorato scomparsa da Capo d’Orlando: giorni d’ansia per la 46enne sparita dal 7 maggio

Cresce la preoccupazione a Capo d’Orlando per la scomparsa di Maricka Onorato, 46 anni, della quale non si hanno più notizie dallo scorso 7 maggio. La donna, residente nel centro tirrenico, sarebbe uscita dalla sua routine quotidiana in modo improvviso, lasciando il lavoro durante la mattinata e facendo perdere ogni traccia. Da quel momento, secondo quanto emerso, non sarebbe stato più possibile stabilire un contatto con lei. Una situazione che ha fatto scattare l’apprensione dei familiari e di quanti la conoscono, preoccupati per un allontanamento che presenta diversi elementi ritenuti allarmanti.

La donna avrebbe lasciato il lavoro durante la mattinata

Secondo le informazioni contenute nell’appello diffuso dai familiari, Maricka Onorato avrebbe lasciato il posto di lavoro nel corso della mattinata del 7 maggio. Dopo quell’uscita, però, la 46enne sarebbe sparita nel nulla. La scomparsa appare ancora più inquietante perché, nelle ore successive, non sarebbe arrivato alcun segnale utile a ricostruire i suoi spostamenti o a chiarire cosa possa essere accaduto. Il passare dei giorni ha aumentato l’ansia attorno al caso, trasformando l’assenza di notizie in un’attesa carica di timori.

L’appello dei familiari a “Chi l’ha visto?”

Del caso si è occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”, che ha raccolto l’appello dei familiari di Maricka Onorato. La nota trasmissione dedicata alle persone scomparse ha dato spazio alla vicenda, contribuendo a diffondere la segnalazione e a richiamare l’attenzione su una sparizione che sta tenendo in apprensione la comunità.

L’intervento del programma rappresenta un passaggio importante per ampliare la rete di informazioni e raggiungere chiunque possa aver visto la donna o possa fornire elementi utili. In casi come questo, ogni dettaglio può rivelarsi significativo per ricostruire le ultime ore prima della scomparsa.

L’ultimo ad averla vista sarebbe stato il compagno

Secondo quanto riferito, l’ultimo ad aver visto Maricka Onorato sarebbe stato il compagno. Dopo quell’ultimo contatto, però, non sarebbe più riuscito a mettersi in comunicazione con lei nelle ore successive. Questo elemento contribuisce ad accrescere la preoccupazione, perché da quel momento si interrompe ogni traccia certa della 46enne. Non vengono indicati ulteriori particolari sugli spostamenti successivi, né elementi che consentano al momento di chiarire le ragioni dell’allontanamento.

Documenti, effetti personali e auto rimasti in casa

A rendere il quadro ancora più delicato è il fatto che i documenti della donna e gli effetti personali sarebbero rimasti in casa. Anche la sua auto sarebbe stata ritrovata nell’abitazione. Si tratta di circostanze che hanno alimentato l’allarme tra i familiari, perché sembrano escludere, almeno sulla base delle informazioni disponibili, una partenza organizzata o programmata. L’assenza di oggetti personali fondamentali rende la scomparsa di Maricka Onorato ancora più difficile da interpretare.