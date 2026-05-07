Messina, De Luca non le manda a dire: “Salvini ha detto stronzate. La nostra posizione sul Ponte sullo Stretto è chiara”

Cateno De Luca, leader del movimento Sud chiama Nord, ha voluto rispondere duramente alle dichiarazioni di Matteo Salvini in un recente intervento a Messina durante una cena elettorale. Durante una diretta social, De Luca ha accusato il ministro di aver detto “stronzate” e ha difeso l’operato di Basile, facendo un confronto con il passato e ribadendo l’importanza “di risolvere i problemi attraverso politiche concrete e non con promesse irrealizzabili”.

De Luca non le manda a dire

“Salvini ha detto stronzate a Messina. Io e Basile siamo due facce della stessa medaglia? Ha ragione Scurria”, ha evidenziato De Luca. “Nel 2018 abbiamo fatto diventare città Messina”, ha dichiarato il sindaco, riferendosi al lavoro svolto durante le ultime due amministrazioni comunali. De Luca ha poi accusato Salvini di essere stato poco più che un “intruso” a Messina, aggiungendo: “Nel 2022 non gli ho fatto mettere piede a Messina. L’altra sera è venuto qui a ragliare”, sottolinea De Luca.

La questione del Ponte sullo Stretto

Un altro punto su cui De Luca non ha risparmiato critiche riguarda la questione del Ponte sullo Stretto. “L’infrastruttura stabile nello Stretto non dipende dal sindaco di Messina, se si fa la città non deve subirlo”, ha affermato De Luca. “Messina avrà l’acqua grazie al Ponte? È una cazzata. La verità è che a Calabria e Sicilia hanno rubato i soldi del Fsc. La nostra posizione è chiarissima, non ci appassiona il dibattito sì o no”, puntualizza De Luca.