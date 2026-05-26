Messina, Davide Siracusano eletto presidente della Seconda Circoscrizione

Nella Seconda Circoscrizione del Comune di Messina è stato eletto presidente Davide Siracusano, candidato del centrodestra. Il risultato segna l’affermazione dello schieramento nella competizione territoriale e consegna alla circoscrizione una nuova guida politica e amministrativa. La notizia principale è il successo di Siracusano in una sfida che ha visto in campo anche Domenico Raffa, candidato di Sud chiama Nord, e Francesco Carabellò, espressione del centrosinistra. Il voto premia dunque il centrodestra, che conquista la presidenza della Seconda Circoscrizione messinese.

Davide Siracusano presidente: il centrodestra conquista la circoscrizione

L’elezione di Davide Siracusano rappresenta un risultato significativo per il centrodestra a Messina. La vittoria nella Seconda Circoscrizione rafforza la presenza dello schieramento nelle articolazioni amministrative del territorio comunale, in un contesto in cui le circoscrizioni svolgono un ruolo importante nel rapporto tra cittadini e istituzioni. La presidenza della circoscrizione è infatti un presidio di prossimità. Chi la guida è chiamato a raccogliere le istanze dei residenti, rappresentare le esigenze dei quartieri e mantenere un confronto costante con l’amministrazione comunale. Con Siracusano, il centrodestra ottiene quindi un risultato che pesa negli equilibri del decentramento cittadino.