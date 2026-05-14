Messina conferma la Bandiera Blu: a Roma la consegna ufficiale al Commissario straordinario Mattei

Messina conferma anche per il 2026 la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere che si distinguono per qualità ambientale, eccellenza delle acque di balneazione, sicurezza, accessibilità, qualità dei servizi e gestione sostenibile del territorio. La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta oggi, giovedì 14 maggio, a Roma, dove il vessillo è stato consegnato al Commissario straordinario del Comune di Messina, dott. Piero Mattei. Per Messina si tratta di una conferma di particolare valore, che consolida il percorso avviato sul fronte della tutela ambientale, della qualità dei servizi balneari, dell’accessibilità e della valorizzazione del patrimonio costiero.

“La riconferma della Bandiera Blu costituisce un importante attestato del lavoro svolto dalla struttura comunale e dai soggetti coinvolti nel percorso di candidatura, confermando il raggiungimento di standard qualificati e la necessità di proseguire con continuità nelle attività di monitoraggio, miglioramento e tutela del territorio”, ha dichiarato il Commissario straordinario Mattei.

Il riconoscimento rappresenta il risultato del percorso avviato nel 2025

Il riconoscimento rappresenta il risultato del percorso avviato nel 2025 con l’istituzione dell’Ufficio “Programmazione e Promozione Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile – Bandiera Blu”, struttura interna all’Ente dedicata al coordinamento delle attività necessarie al raggiungimento e al mantenimento degli standard previsti dalla FEE. Nell’ambito di tale percorso, proseguito anche nel 2026 con continuità e impegno, il coordinamento tecnico è stato curato dalla referente comunale Bandiera Blu, arch. Concettina Spagnolo, presente alla cerimonia odierna a Roma, il cui lavoro è stato costantemente efficace e determinante.

Nel corso dell’ultimo anno il Comune ha consolidato importanti standard qualitativi attraverso il monitoraggio costante della qualità delle acque, il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata e pulizia degli arenili, il rafforzamento dei sistemi di sicurezza balneare e l’implementazione di servizi dedicati all’accessibilità, anche grazie alla collaborazione con MessinaServizi Bene Comune e Messina Social City. In vista del biennio 2026–2027, il Comune di Messina ha già definito un programma di consolidamento e ulteriore miglioramento degli standard raggiunti, articolato in cinque ambiti prioritari di intervento:

Qualità ambientale e monitoraggio delle acque: saranno intensificate le attività di campionamento e analisi per l’individuazione preventiva di eventuali criticità ambientali, accompagnate da ulteriori investimenti sulle reti idriche e sui sistemi di depurazione.

Educazione ambientale e informazione: è prevista la realizzazione di nuova cartellonistica multilingue dedicata alla flora, alla fauna locale e alla qualità delle acque, oltre al potenziamento di laboratori didattici, visite guidate e collaborazioni con scuole, associazioni e realtà del territorio.

Sicurezza e accessibilità: saranno rafforzate le postazioni di salvataggio attraverso nuove torrette di avvistamento, dispositivi di primo soccorso, defibrillatori, attrezzature mediche e programmi di formazione continua per il personale. Proseguiranno inoltre gli interventi finalizzati a garantire la piena accessibilità delle spiagge alle persone con disabilità mediante passerelle, sedie JOB e ausili dedicati.

Gestione ambientale e decoro urbano: il piano prevede l’ottimizzazione delle attività di pulizia degli arenili, l’installazione di ulteriori postazioni per la raccolta differenziata, nuova segnaletica ambientale e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo il litorale, nelle aree verdi e negli spazi pubblici prospicienti il mare.

Promozione territoriale e servizi al cittadino: saranno realizzate campagne informative, iniziative di sensibilizzazione, materiali divulgativi, pannelli informativi e mappe ambientali, insieme al potenziamento dei servizi di supporto per cittadini e visitatori.