Bandiere Blu, la provincia di Messina fa 10: Lipari new entry, conferma per il capoluogo

Buone notizie per la città metropolitana di Messina che arriva a quota 10 Bandiere Blu per l’anno 2026. A segnare il nuovo traguardo è l’ingresso di Lipari, che rappresenta la nuova entrata e va ad aggiungersi alle località messinesi già presenti nell’elenco. Una conferma importante arriva anche per la città di Messina, che resta tra i comuni premiati. Il riconoscimento contribuisce così a rafforzare la presenza del territorio provinciale nell’elenco delle località insignite della Bandiera Blu.
L’elenco completo delle Bandiere Blu 2026 della provincia di Messina comprende: Messina, Lipari, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Taormina e Tusa.
La soddisfazione di Basile
“Per il secondo anno consecutivo, Messina conquista la Bandiera Blu. Un successo che appartiene a tutti i cittadini, alle istituzioni e a tutti coloro che lavorano ogni giorno per rendere la città sempre più vivibile e attrattiva”, afferma l’ex sindaco di Messina, Federico Basile.