Messina, Caminiti e Minutoli a Germanà: “no a ricostruzioni fuorvianti”

“Ancora una volta qualcuno tenta di riscrivere la realtà a seconda della convenienza del momento: se gli interventi non partono, la responsabilità sarebbe del sindaco Basile; se invece arrivano all’appalto, il merito diventa improvvisamente solo del Commissario. Troppo comodo. La verità è che anche per Casabianca, come per gli altri interventi sulla costa, il Comune di Messina ha avviato e seguito l’iter passo dopo passo, in sinergia con la struttura commissariale”, affermano gli ex assessori Minutoli e Caminiti. “Questo progetto come tanti altri era fermo al palo e questa amministrazione nel 2020 con det. 2863 del 24/03/2020, con fondi comunali ha dato incarico a un professionista esterno per la redazione della progettazione definitiva“, continuano.

“Il progetto è stato poi oggetto di continue riunioni, modificato secondo le indicazioni dell’Amministrazione e accompagnato nel percorso autorizzativo, compreso quello ambientale. Il Commissario è soggetto attuatore, ma il Comune ha avuto un ruolo determinante nell’iter procedurale e nel lavoro tecnico-amministrativo che ha consentito di arrivare a questo risultato”, concludono gli ex assessori.