L’ACR Messina allo scoperto dopo il ricorso della Reggina inammissibile

“La società A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l. accoglie con favore il pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale, con il quale in data odierna è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società A.S. Reggina 1914 S.S.D. a r.l.”. Così in una nota l’ACR Messina a qualche ora dal ricorso inammissibile presentato dalla Reggina nei confronti dei peloritani.

“La Società intende ringraziare il proprio pool difensivo, segnatamente gli Avv.ti Edoardo Chiacchio, Luis Vizzino e Flavia Tortorella, per aver lavorato incessantemente e nella ristrettezza dei termini concessi. La Società, altresì, ribadisce con forza la propria determinazione nel tutelare le proprie ragioni innanzi a qualunque ulteriore iniziativa che dovesse profilarsi all’orizzonte, nella piena consapevolezza dell’assoluta trasparenza e correttezza che da sempre contraddistinguono la nuova compagine societaria” si legge ancora.