La Viola è in finale Playoff! Sfida da brividi contro Avellino, l’altra super favorita: sarà una serie titanica

Erano le due grandi favorite di inizio stagione, hanno rispettato i pronostici e, al termine di un’annata lunga e dispendiosa, si incontreranno in finale. Viola e Avellino sono le due migliori espressioni del Sud Italia del basket, lo hanno dimostrato eliminando chiudendo, curiosamente, al secondo posto la regular season ma sbaragliando 3 avversarie ai Playoff. L’ultima questa sera, in Gara-2 delle semifinali.

La Viola, orfana di Laganà, ha dovuto sudare contro Angri incerottata, priva del talento stellare del “Gallito” Matias Martinez, miglior marcatore del torneo, di Lalic e Milojevic. I campani hanno tenuto botta fino all’overtime con 22 punti di Gallo e 21 di Granata, ma si sono dovuti arrendere al solito, sontuoso, Laquintana da 27 punti, che uniti ai 37 di Gara-1 fanno 64 punti in due partite di semifinale Playoff. Niente male. Niente male davvero.

Nell’altra semifinale, Avellino gioca l’ennesima partita autoritaria della sua postseason che ha visto gli irpini perdere solo una partita, la prima trasferta, nel catino infernale del PalaTracuzzi di Messina. Un segnale, forse, per preparare il PalaCalafiore modello Gara-3 della Domotek con 7000 persone. Anche perchè i verdi campani sono una corazzata: Matera, prima classificata nel girone della Viola, ha subito un netto +24 al “Del Mauro” perdendo 77-53. Due ex Viola protagonisti: in positivo Duranti con 15 punti e un 4/7 da 3 pesantissimo; in negativo Ani, 7 punti ma 0/8 da 3. Non sono bastati i 21 di Preia a Matera. Avellino trascinata dai 14 di Cioppa e Donda.

Domenica 7 giugno al PalaCalafiore sarà una sfida titanica fra le due grandi favorite: in palio c’è la promozione in B Nazionale!

Risultati Gara-2 semifinali Playoff Serie B Interregionale

Mercoledì 27 maggio

Ore 20:30

Angri-Viola 79-83

Avellino-Matera 77-53

Il tabellone delle semifinali Playoff di Serie B Interregionale

Viola -Angri 2-0

-Angri Matera-Avellino 0-2

Calendario finale Playoff

Domenica 7 giugno

Viola-Avellino