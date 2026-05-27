Semifinale Playoff Angri-Viola, 2° QT: neroarancio con la testa in partita e al comando anche senza Laganà

Dopo il successo in Gara-1 di domenica scorsa al PalaCalafiore, la Viola sfida Angri in Gara-2 al PalaGalvani con la volontà di chiudere la serie fin da subito. C’è da sfatare il tabù di Gara2, fin qui persa in trasferta sia contro Benevento che contro Barcellona. Angri giocherà senza Martinez, Lalic, Milojevic e Bonanni, giocatori fondamentali nelle rotazioni di coach Chiavazzo, ridotte all’osso. Non per questo, i campani si faranno da parte, lo abbiamo già visto al PalaCalafiore non appena la Viola ha tirato il freno a mano nel secondo tempo. StrettoWeb seguirà Angri-Viola con il suo LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI 2° QT Da segnalare l’assenza di Laganà , problema fisico per lui, assente oggi, un’assenza pesante per i reggini, da valutare le sue condizioni in ottica prosieguo post season. Long-two per Agbortabi (20-25). Tripla di Leo Clark (20-28). Timeout per coach Chiavazzo. Stendardo in lunetta: 1/2 (21-28). Tripla di Clark! (21-31). Realizza Stendardo (23-31). Marangon bene da sotto (23-33). Tripla di Zampa! (23-36). Granata, 2 punti (25-36). Ancora Granata, subisce anche fallo: gioco da 3 punti completato, sono 5 di fila (28-36). Attenzione: tripla di Agbortabi! (28-39). Granata realizza (30-39). Ancora 2 per Agbortabi (30-41). Ottimo realizzatore Granata, lo aveva già fatto vedere all’andata: altri 2 per lui (32-41). Tripla di Granata! Ne ha messi 12 da solo (35-41). Realizza Gallo, ritorna sotto Angri! (37-41). Cadeo chiama timeout. Marini realizza dalla media (37-43). Granata, rapido nell’esecuzione al tabellone (39-43).

Fine 1° QT - Viola avanti 20-23 Inizia la gara. Due per Gallo, risponde Fiusco (2-2). Laquintana, firma il break: prima 2 punti, poi la bomba da 3 (2-7). Peluso accorcia (4-7). Tripla di Marini! (4-10). Fiusco allunga con 2 punti, ottimo inizio dei neroarancio (4-12). Gallo prova a non far scappare i reggini (6-12). Tripla di Laquintana! (6-15). Gallo subisce fallo e va in lunetta: 1/2 (7-15). Tripla di Gallo! (10-15). Tripla di Laquintana! (10-18). Realizza Granata (12-18). Bomba di Gallo! (15-18). Gallo in lunetta: 2/2 (17-18). Marangon realizza (17-20). Tripla di Peluso, parità! (20-20). Tripla di Zampa in risposta (20-23). Fine primo quarto.