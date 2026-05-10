La Reggina su Wikipedia cambia nome: ora si chiama “Associazione Sportiva Ballarino vattene 1914” | FOTO

La Reggina è stata trasformata in "Associazione Sportiva Ballarino vattene 1914". E' quanto si legge su Wikipedia, sicuramente come conseguenza delle proteste degli ultimi giorni, culminate con quella di questo pomeriggio sul Corso Garibaldi

Ballarino
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Intanto precisiamo, prima che gli “sveglioni” possano farci la ramanzina: lo sappiamo, Wikipedia può essere modificato da chiunque, utenti registrati e non. Ma è comunque strano leggere che, da qualche ora (e nel momento in cui scriviamo è ancora così), la Reggina sia stata trasformata in “Associazione Sportiva Ballarino vattene 1914”. E’ quanto si legge su Wikipedia, sicuramente come conseguenza delle proteste degli ultimi giorni, culminate con quella di questo pomeriggio sul Corso Garibaldi. L’assurda scritta è presente nelle prime righe della biografia storica della Reggina.

Ecco lo screen:

scritta reggina modificata su wikipedia

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