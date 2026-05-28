La Rai accende i riflettori su Sud chiama Nord, De Luca punge Vespa: “effetto della nostra denuncia?”

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, collega il servizio andato in onda su Rai 3 alla lettera di denuncia inviata alla Vigilanza Rai, ai vertici Rai e all’Agcom dopo la mancata attenzione, nella trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, al successo di Federico Basile a Messina.

Sud chiama Nord torna al centro del dibattito televisivo

Dopo la denuncia sulla presunta mancata visibilità del successo elettorale di Federico Basile a Messina nella trasmissione Porta a Porta, Cateno De Luca torna a intervenire sul rapporto tra Sud chiama Nord, servizio pubblico e racconto mediatico nazionale. La notizia più rilevante è il passaggio televisivo su Rai3, che il leader del movimento interpreta come un segnale politico e mediatico significativo dopo la lettera indirizzata agli organismi di controllo e ai vertici aziendali.

De Luca: “su Rai3 un intero servizio dedicato a Sud chiama Nord”

A commentare il passaggio televisivo è stato direttamente Cateno De Luca, che ha rivendicato la centralità politica del movimento e ha richiamato la denuncia inviata nelle scorse ore alla Vigilanza Rai, ai vertici Rai e all’Agcom.

Il leader di Sud chiama Nord ha dichiarato: “su Rai3 un intero servizio dedicato a Sud chiama Nord… Saranno gli effetti della lettera di denuncia che oggi abbiamo inviato alla Vigilanza Rai, ai vertici Rai e all’Agcom dopo che Bruno Vespa, a Porta a Porta, ha censurato il successo di Federico Basile a Messina? Non lo escludo… intanto anche nei salotti romani si parla della valanga Sud chiama Nord e di Cateno De Luca”.

Il riferimento alla lettera inviata a Vigilanza Rai, vertici Rai e Agcom

Il passaggio centrale della dichiarazione riguarda la lettera di denuncia inviata da Sud chiama Nord alla Commissione di Vigilanza Rai, ai vertici della Rai e all’Agcom. Il documento era stato presentato come una contestazione formale rispetto alla presunta violazione del pluralismo informativo e alla mancata visibilità del risultato politico ottenuto dal movimento a Messina.

De Luca collega il servizio di Rai3 proprio a quella iniziativa, senza affermare con certezza un rapporto diretto, ma lasciando intendere che la tempistica possa non essere casuale. La frase “Non lo escludo” evidenzia una lettura politica dell’accaduto: secondo il leader di Sud chiama Nord, la denuncia avrebbe potuto contribuire ad accendere i riflettori sul movimento.

Il caso riguarda in particolare la trasmissione Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, accusata dal movimento di non avere dato spazio al successo di Federico Basile nella città dello Stretto. Una mancata attenzione che Sud chiama Nord ha interpretato come parte di un più ampio problema di rappresentazione mediatica nelle reti del servizio pubblico.

Porta a Porta, Bruno Vespa e il successo di Basile a Messina

Nel mirino della polemica resta Porta a Porta, programma di approfondimento politico della Rai condotto da Bruno Vespa. Secondo quanto denunciato da Sud chiama Nord, nella trasmissione sarebbe stato “censurato” il successo di Federico Basile a Messina, nonostante la rilevanza politica attribuita dal movimento alla riconferma del sindaco.

La vittoria di Basile viene infatti presentata da Sud chiama Nord come una dimostrazione della forza elettorale e amministrativa del movimento. Per De Luca, ignorare quel risultato significherebbe non raccontare un pezzo importante della dinamica politica emersa dalle amministrative, soprattutto nel Mezzogiorno e in Sicilia.

Il servizio di Rai3, in questa cornice, viene accolto come una prima forma di attenzione nazionale verso il movimento. Non una chiusura della polemica, ma un elemento che De Luca utilizza per rilanciare il tema della visibilità e del peso politico di Sud chiama Nord.

“Nei salotti romani si parla della valanga Sud chiama Nord”

La parte finale della dichiarazione di Cateno De Luca insiste sulla dimensione nazionale della vicenda. Il leader del movimento afferma che “anche nei salotti romani si parla della valanga Sud chiama Nord e di Cateno De Luca”, trasformando il passaggio su Rai3 in una rivendicazione politica.

L’espressione “valanga Sud chiama Nord” richiama la lettura che il movimento dà del proprio risultato elettorale: non un episodio isolato, ma una crescita capace di incidere sugli equilibri politici. Il riferimento ai “salotti romani” suggerisce invece la volontà di portare il caso oltre il perimetro locale, fino al centro del dibattito politico e mediatico nazionale.

Per De Luca, il punto non è soltanto ottenere uno spazio televisivo, ma imporre il riconoscimento di Sud chiama Nord come soggetto politico da considerare nel racconto pubblico, soprattutto dopo il risultato ottenuto a Messina.

Pluralismo informativo e visibilità politica: la battaglia di Sud chiama Nord

La dichiarazione di Cateno De Luca si inserisce in una battaglia più ampia sul pluralismo informativo. Sud chiama Nord contesta da tempo quella che ritiene una sottorappresentazione del movimento nel servizio pubblico, nonostante i risultati elettorali e la presenza istituzionale rivendicata dal partito.

Il servizio di Rai3 viene dunque letto come un passaggio importante, ma anche come conferma indiretta della pressione esercitata dalla denuncia pubblica e formale. Dopo il caso Porta a Porta, il movimento punta a mantenere alta l’attenzione sulla necessità di una copertura equilibrata delle forze politiche, soprattutto quando queste ottengono risultati amministrativi rilevanti.

Il messaggio di De Luca è chiaro: Sud chiama Nord intende continuare a rivendicare spazio nel dibattito pubblico nazionale e a denunciare ogni episodio percepito come oscuramento mediatico. La vicenda, partita dalla mancata attenzione al successo di Federico Basile a Messina, si sposta così sul terreno più generale del rapporto tra politica, televisioni pubbliche e diritto dei cittadini a un’informazione completa.