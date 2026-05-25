La “Notte Magica” di Cannizzaro, esultano i cittadini: “un nuovo vento spazza via due stagioni fallimentari”

Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Procedono lentamente gli scrutini nella notte di Reggio Calabria, una “Notte Magica“, come l’ha definita l’Anonimo reggino, il cittadino che con le sue simpatiche vignette ha raccontato questi giorni di campagna elettorale dalla parte del popolo, dando voce alla gente, alle lamentele, ai pensieri, alle riflessioni di buona parte dei concittadini, vista la vittoria schiacciante in sede elettorale. E non poteva mancare la sua vignetta, proprio questa notte.

Non una vignetta ironica, ma un sentito ringraziamento da parte di un cittadino che, come tanti, spera nel cambiamento. Di seguito il testo allegato alla vignetta: “Reggio Calabria, Maggio 2026. Sotto il cielo terso della millenaria città dello Stretto, un vento nuovo di fiera riscossa spazza via le nebbie di stagioni grigie e fallimentari! Di fronte al severo e benedicente bronzo degli avi, e sotto lo sguardo fiero dei Bronzi di Riace – custodi eterni della nostra stirpe – il popolo reggino si schiera compatto. Il ringraziamento unanime e vibrante va all’Onorevole Francesco Cannizzaro, che con indomito coraggio e spirito patriottico ha scelto di scendere in campo, troncando il declino impresso dalle sinistre per restituire dignità e grandezza alla municipalità! Guarda al futuro, la gioventù reggina! Guarda a una nuova alba di ordine, sviluppo e fulgido splendore. Con Cannizzaro alla guida, Reggio Calabria si proietta fiduciosa verso l’avvenire radioso che le compete per storia e per diritto! La marcia verso la rinascita è iniziata! Per la grandezza di Reggio, avanti tutta!“.