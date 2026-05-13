La madre di San Carlo Acutis in Calabria: annullata la tappa a Bagnara, cambia la location dell’evento diocesano

L’incontro con mamma Antonia si terrà il 20 maggio alle 18.15 nella Cattedrale di Reggio Calabria. A seguire, al Seminario Pio XI, l’inaugurazione della mostra sui Miracoli Eucaristici

Carlo Acutis e la madre Antonia Salzano

Per motivi logistici, la visita in Calabria della madre di San Carlo Acutis sarà concentrata in un unico grande evento diocesano a Reggio Calabria. Viene quindi annullata la tappa prevista presso la Cittadella dell’Immacolata a Bagnara. Tutti coloro che vorranno ascoltare mamma Antonia sono indirizzati all’incontro organizzato dall’Arcidiocesi, in programma presso la Cattedrale di Reggio Calabria il 20 maggio prossimo, alle 18.15.

A seguire, presso il Seminario Pio XI, si terrà l’inaugurazione della mostra sui Miracoli Eucaristici, realizzata dallo stesso San Carlo Acutis.

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