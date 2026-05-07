La madre di San Carlo Acutis a Reggio Calabria: il programma di incontri tra città e provincia

Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis, sarà in Calabria il prossimo 20 maggio, ospite dell’Arcidiocesi di Reggio Bova e del Seminario Pio XI di Reggio Calabria. Il programma prevede un fitto calendario di eventi tra incontri pubblici e privati, accolti con grande entusiasmo dalla comunità locale. La visita di mamma Antonia si inserisce anche in un contesto di legami familiari che rendono la sua presenza ancora più speciale. Dopo una visita privata alla Certosa di Serra San Bruno, il programma prevede una sosta nel primo pomeriggio alla Cittadella dell’Immacolata di Bagnara, convento che custodisce le reliquie di San Carlo Acutis.

Nel pomeriggio, la madre di San Carlo Acutis si dirigerà verso Reggio Calabria, dove il momento culminante dell’incontro avverrà in Cattedrale. Alle ore 18:15, Antonia Salzano incontrerà la città e le realtà territoriali, condividendo la sua testimonianza di fede. La serata proseguirà al Seminario Pio XI, dove Antonia inaugurerà la mostra “Miracoli Eucaristici”, una delle opere realizzate dal figlio Carlo. La mostra rimarrà esposta per tre settimane, offrendo alla città un’occasione di riflessione e spiritualità.

Il giorno seguente, il viaggio verso Pompei prevede un incontro con la comunità di Aprigliano, prima del ritorno a casa. A causa dei tempi ristretti, la famiglia e la segreteria organizzativa di Assisi si scusano per non aver potuto organizzare altri incontri, dando però priorità all’invito dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria. Per questa ragione, l’incontro ufficiale si concentrerà in un’unica grande iniziativa. “Si invita quindi quanti desiderano incontrare mamma Antonia a concentrarsi in Cattedrale a Reggio Calabria, il 20 maggio alle ore 18:15”, si legge nel comunicato. La Curia arcivescovile, le segreterie del Seminario Pio XI e dell’Istituto di Scienze Religiose sono ringraziate per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento.