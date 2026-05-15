“Insieme si può”: “con Arianna Meloni un confronto concreto per il futuro di Reggio Calabria e del Sud”

La presenza di Arianna Meloni a Reggio Calabria viene accolta dalla lista civica “Insieme si può”, guidata dal presidente Bruno Occhiuto, come un segnale di attenzione verso la città e verso le istanze del Mezzogiorno. La visita, secondo la lista, ha rappresentato un momento di confronto politico e istituzionale di rilievo, utile a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze di un territorio che chiede risposte concrete, una visione strategica e scelte capaci di incidere sul futuro. La lista civica “Insieme si può”, guidata dal presidente Bruno Occhiuto, esprime “sincero apprezzamento per la presenza di Arianna Meloni a Reggio Calabria, segnale concreto di attenzione verso la nostra città e, più in generale, verso le istanze del Mezzogiorno.

“La visita di una figura di primo piano del panorama politico nazionale e di Fratelli d’Italia ha rappresentato un momento di confronto politico e istituzionale di grande rilievo, nel corso del quale è emersa con chiarezza la volontà di mantenere alta l’attenzione sulle esigenze di un territorio che merita risposte serie, visione strategica e scelte coraggiose. Reggio Calabria non può più essere considerata periferia delle politiche nazionali, ma deve tornare a essere protagonista di una nuova stagione di sviluppo, fondata su investimenti concreti, infrastrutture moderne, opportunità per i giovani, crescita occupazionale e valorizzazione delle straordinarie potenzialità del territorio”.

“Accogliamo con favore il lavoro che, a livello nazionale, viene portato avanti per restituire centralità al Sud, superando anni di marginalità e promuovendo una politica capace di trasformare le criticità in occasioni di rilancio e crescita. La sensibilità dimostrata da Arianna Meloni nei confronti di Reggio Calabria rappresenta un segnale politico significativo, che rafforza la convinzione che il futuro della nostra città debba costruirsi attraverso una collaborazione solida tra istituzioni nazionali, realtà territoriali e rappresentanze civiche, nell’interesse esclusivo dei cittadini.“Insieme si può” continuerà a sostenere con determinazione ogni percorso politico e amministrativo che metta al centro il bene di Reggio Calabria, la tutela ed il benessere dei cittadini, le opportunità per le nuove generazioni e una strategia concreta e credibile di sviluppo per l’intero Mezzogiorno”.