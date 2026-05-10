Impianto di Mili a Messina, Carreri: “se Oteri è a conoscenza di falsi o illeciti vada a denunciare”

“Più che un comunicato, quello del consigliere Oteri sembra un esercizio di arrampicata politica per tentare di prendere le distanze da decisioni assunte dal suo stesso governo”. Lo afferma Nino Carreri, coordinatore cittadino Sud Chiama Nord Messina. “C’è infatti un punto molto semplice che i cittadini hanno capito benissimo: come può la Lega sostenere di essere sempre stata contro quello che oggi definisce addirittura un ‘ecomostro’, se tutti gli atti ufficiali relativi all’iter dell’impianto riportano le firme degli assessori regionali appartenenti proprio alla Lega? La verità è che mentre a Messina alcuni esponenti leghisti provano a vestirsi da ambientalisti dell’ultima ora, a Palermo il loro partito governa, approva, autorizza e sostiene gli iter amministrativi. Due posizioni incompatibili. Ed è singolare assistere a queste improvvise conversioni ambientaliste proprio da parte di chi, su altre opere ben più impattanti per il territorio dello Stretto, continua a fare finta di non vedere le preoccupazioni dei residenti pur di non disturbare le scelte romane del proprio leader nazionale”, rimarca Carreri.

“Inoltre se Oteri è realmente a conoscenza di presunti illeciti o di dichiarazioni false nell’iter autorizzativo, ha il dovere politico e morale di rivolgersi immediatamente agli organi competenti invece di limitarsi a lanciare accuse nei comunicati stampa. Anche perché ricordiamo che il TAR ha già respinto il ricorso presentato dal comitato, non ravvisando elementi tali da giustificare l’annullamento degli atti autorizzativi. Le insinuazioni senza prove possono servire alla propaganda, ma non aiutano né i cittadini né la verità. La Lega dovrebbe spiegare ai cittadini come si possa stare contemporaneamente al governo della Regione che firma gli atti e all’opposizione degli stessi provvedimenti nelle conferenze stampa messinesi. Le battaglie ambientali non possono diventare strumenti elettorali a giorni alterni”, conclude Oteri.