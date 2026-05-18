Il Senatore Marco Lombardo a StrettoWeb: “cosa serva a Reggio è sotto gli occhi di tutti. Ecco perché Azione ha scelto Cannizzaro”

“Per me è un piacere tornare nella città nella quale sono nato, anche se sono nato a Locri, ho sempre vissuto tra Martone, che è il mio comune di origine, in provincia di Reggio Calabria, e Reggio, dove ho fatto le scuole, ho fatto tutto il percorso scolastico e quindi quando posso torno sempre volentieri in questa città e sono contento di poter portare un mio contributo anche adesso da rappresentante delle istituzioni”. Ad affermarlo, ai microfoni di StrettoWeb, è il Senatore reggino di Azione Marco Lombardo, intercettato a margine dell’evento “Reggio 2030”.

“Penso che sia sotto gli occhi di tutti che la città ha bisogno di un’amministrazione e di una cura più forte. Voi vedete le strade dissestate anche nel centro, non sto parlando della periferia, sto parlando di via Marina, sto parlando di parte centrale della città, oggettivamente c’è bisogno di più cura, di più attenzione, c’è bisogno di un rilancio di Reggio e forse dopo dieci anni di amministrazione c’è bisogno di un po’ di discontinuità” ha aggiunto.

Al Senatore Lombardo abbiamo chiesto se Azione abbia scelto il centrodestra da un punto di vista prettamente politico o semplicemente per la figura di Francesco Cannizzaro? “Intanto ogni elezione amministrativa fa storia a sé, quindi noi non diamo una valutazione nazionale al sostegno, noi scegliamo la candidatura, è la coalizione che ci convince di più per il bene della città, perché nelle elezioni amministrative si vota il sindaco, si votano la lista dei consiglieri comunali e si sceglie una squadra. E dal nostro punto di vista la scelta della candidatura di Cannizzaro e della sua coalizione è la scelta vincente per i futuro Reggio Calabria” ha chiarito il Senatore.

E rispetto a questa scelta, cosa c’è di vero rispetto a una vicinanza di Azione al CentroDestra anche a livello nazionale? “Io – chiarisce Lombardo – sono stato eletto in Parlamento, in Senato, tra i più giovani senatori d’Italia, insieme a Nicola Irto, anche lui calabrese. Io sono stato eletto nelle liste del terzo polo per dare un’alternativa, sia a questa destra, sia al campo largo. E lì sono rimasto, lì dove mi hanno messo gli elettori. E così continueremo a fare, perché io penso che a livello nazionale ci sia bisogno di un elettorato e di una rappresentanza, di chi non si sente ostaggio né del campo largo, né di questa coalizione di centrodestra, che poi sono due coalizioni molto rissose”.