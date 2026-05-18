“Ho provato a girarmi dall’altra parte e non è cambiato nulla”: Giuseppe Lombardo e la scelta di candidarsi a Reggio Calabria

“Perché ho scelto di candidarmi? Rispondo con una battuta: ho provato a girarmi dall’altra parte e non è cambiato nulla”. Sibilino ma chiaro, Giuseppe Lombardo, candidato al Consiglio Comunale di Reggio Calabria nella lista di Azione. Sulla scelta Azione, in un’intervista a StrettoWeb, la risposta è chiara: “i principi della moderazione, i principi liberali, i principi della discussione democratica sono principi che evidentemente fanno parte del substrato di Azione e che condivido in maniera assoluta, quindi la scelta di condividere un percorso assieme ad Azione sta proprio in questo”.

“Non vorrei che in qualche modo l’assenteismo di una forza politica molto forte abbia obnubilato il cervello delle persone che non credono più nel sistema politico e forse non credono neanche più in Reggio Calabria“ riflette Lombardo rispetto alla situazione attuale della città e a ciò che è accaduto negli ultimi anni. Sulla figura di Cannizzaro, il candidato evidenzia: “è una questione anche di proposte, le proposte che vengono dal centro-destra per il tramite della persona di Francesco Cannizzaro sono evidentemente proposte che possono e devono anche essere sposate, da questo punto di vista la responsabilità si misura anche in questo, nella scelta non solo di una persona ma nella scelta di quella che è la via che la persona vuole perseguire”.