Il nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria: i NOMI di tutti e 32 i nuovi consiglieri di maggioranza e opposizione

In attesa che dal Comune si decidano a caricare le ultime 6 sezioni scrutinate e si arrivi al fatidico 196 su 196, a ben 2 giorni dalla chiusura delle votazioni e dal termine degli scrutini, possiamo tracciare un bilancio completo sul nuovo Consiglio Comunale. Completo al 99%. Infatti, resta solo un nome in bilico, frutto di un clamoroso testa a testa a pari voti fra Nino Zimbalatti e Rocco Lascala in Forza Italia. I restanti 31 sono già sicuri di essere dentro.

Grazie alla vittoria elettorale schiacciante, frutto del 65% ottenuto, Francesco Cannizzaro avrà una maggioranza solida con 24 seggi dalla sua parte, contro i soli 8 dell’opposizione. Restano fuori dal Consiglio Comunale, lo ricordiamo, Lamberti-Castronuovo e Pazzano che non hanno ottenuto alcun seggio, non riuscendo a superare la soglia di sbarramento con le rispettive liste, fermandosi al 2.98% e 3.05%.

La ripartizione dei seggi tra centrodestra e centrosinistra

I seggi sono così ripartiti per il centrodestra:

Forza Italia (12.46% – 5 seggi)

Cannizzaro Sindaco (12.44% – 5 seggi)

Fratelli d’Italia (11.22% – 4 seggi)

Reggio Futura (8.20% – 3 seggi)

Lega ( 6.81% – 2 seggi)

Alternativa Popolare (4.82% – 2 seggi)

Noi Moderati (4.30% – 1 seggio)

Insieme si può (3.78% – 1 seggio)

Azione con Calenda (2.50% – 1 seggio)

Sono rimaste a secco di seggi Reggio Protagonista (2.03%) e UDC (0.95%).

Per il centrosinistra invece:

PD (9.48% – 3 seggi)

La Svolta (3.91% – 1 seggio)

AVS (3.64% – 1 seggio)

Reset (2.50% – 1 seggio)

Avanti-Psi-Italia Viva-PRI-Casa Riformista (2.48% – 1 seggio)

Rimasta a secco la lista Battaglia Sindaco (2.44%).

I 32 nuovi consiglieri del Consiglio Comunale di Reggio Calabria

Fra i 32 consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria, ci sono 5 conferme dalla maggioranza uscente: Battaglia, Versace, Malara, Marino e Quartuccio; mentre 7 dalla minoranza: Maiolino, Milia, Marino, Caridi, De Biasi, Ripepi, Cardia. Diventerebbero 8 con l’eventuale elezione di Zimbalatti. Dovesse essere eletto Lascala ci sarebbero, invece, 20 new entry, in caso contrario i volti nuovi sarebbero 19.

I 24 consiglieri comunali di centrodestra:

Antonino Maiolino (Forza Italia – 49 anni)

(Forza Italia – 49 anni) Federico Milia (Forza Italia – 31 anni)

(Forza Italia – 31 anni) Giuseppe Eraclini (Forza Italia – 71 anni)

(Forza Italia – 71 anni) Paolo Paviglianiti (Forza Italia – 55 anni)

(Forza Italia – 55 anni) Antonino Zimbalatti (Forza Italia – 76 anni) / Rocco Lascala (Forza Italia – 62 anni)

(Forza Italia – 76 anni) / (Forza Italia – 62 anni) Paolo Bilardi (Cannizzaro Sindaco – 26 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 26 anni) Nicola Zera Falduto (Cannizzaro Sindaco – 25 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 25 anni) Fabio Colella (Cannizzaro Sindaco – 51 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 51 anni) Manuela Iatì (Cannizzaro Sindaco – 23 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 23 anni) Stefano Vilasi (Cannizzaro Sindaco – 33 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 33 anni) Demetrio Marino (Fratelli d’Italia – 52 anni)

(Fratelli d’Italia – 52 anni) Serena Mangano (Fratelli d’Italia – 44 anni)

(Fratelli d’Italia – 44 anni) Giuseppe Bilardi (Fratelli d’Italia – 35 anni)

(Fratelli d’Italia – 35 anni) Daniela De Blasio (Fratelli d’Italia – 62 anni)

(Fratelli d’Italia – 62 anni) Luisa Curatola (Reggio Futura – 57 anni)

(Reggio Futura – 57 anni) Marco Parisi (Reggio Futura – 34 anni)

(Reggio Futura – 34 anni) Filomena Iatì (Reggio Futura – 40 anni)

(Reggio Futura – 40 anni) Antonino Caridi (Lega – 54 anni)

(Lega – 54 anni) Giuseppe De Biasi (Lega – 43 anni)

(Lega – 43 anni) Massimo Ripepi (Alternativa Popolare – 56 anni)

(Alternativa Popolare – 56 anni) Emiliano Imbalzano (Alternativa Popolare – 53 anni)

(Alternativa Popolare – 53 anni) Mario Cardia (Noi Moderati – 40 anni)

(Noi Moderati – 40 anni) Miriam Pitasi (Insieme si può – 29 anni)

(Insieme si può – 29 anni) Gianluca Califano (Azione – 40 anni)

Gli 8 consiglieri comunali di centrosinistra: