Il nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria: i NOMI di tutti e 32 i nuovi consiglieri di maggioranza e opposizione

In attesa che dal Comune si decidano a caricare le ultime 6 sezioni scrutinate e si arrivi al fatidico 196 su 196, a ben 2 giorni dalla chiusura delle votazioni e dal termine degli scrutini, possiamo tracciare un bilancio completo sul nuovo Consiglio Comunale. Completo al 99%. Infatti, resta solo un nome in bilico, frutto di un clamoroso testa a testa a pari voti fra Nino Zimbalatti e Rocco Lascala in Forza Italia. I restanti 31 sono già sicuri di essere dentro.
Grazie alla vittoria elettorale schiacciante, frutto del 65% ottenuto, Francesco Cannizzaro avrà una maggioranza solida con 24 seggi dalla sua parte, contro i soli 8 dell’opposizione. Restano fuori dal Consiglio Comunale, lo ricordiamo, Lamberti-Castronuovo e Pazzano che non hanno ottenuto alcun seggio, non riuscendo a superare la soglia di sbarramento con le rispettive liste, fermandosi al 2.98% e 3.05%.
La ripartizione dei seggi tra centrodestra e centrosinistra
I seggi sono così ripartiti per il centrodestra:
- Forza Italia (12.46% – 5 seggi)
- Cannizzaro Sindaco (12.44% – 5 seggi)
- Fratelli d’Italia (11.22% – 4 seggi)
- Reggio Futura (8.20% – 3 seggi)
- Lega (6.81% – 2 seggi)
- Alternativa Popolare (4.82% – 2 seggi)
- Noi Moderati (4.30% – 1 seggio)
- Insieme si può (3.78% – 1 seggio)
- Azione con Calenda (2.50% – 1 seggio)
Sono rimaste a secco di seggi Reggio Protagonista (2.03%) e UDC (0.95%).
Per il centrosinistra invece:
- PD (9.48% – 3 seggi)
- La Svolta (3.91% – 1 seggio)
- AVS (3.64% – 1 seggio)
- Reset (2.50% – 1 seggio)
- Avanti-Psi-Italia Viva-PRI-Casa Riformista (2.48% – 1 seggio)
Rimasta a secco la lista Battaglia Sindaco (2.44%).
I 32 nuovi consiglieri del Consiglio Comunale di Reggio Calabria
Fra i 32 consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria, ci sono 5 conferme dalla maggioranza uscente: Battaglia, Versace, Malara, Marino e Quartuccio; mentre 7 dalla minoranza: Maiolino, Milia, Marino, Caridi, De Biasi, Ripepi, Cardia. Diventerebbero 8 con l’eventuale elezione di Zimbalatti. Dovesse essere eletto Lascala ci sarebbero, invece, 20 new entry, in caso contrario i volti nuovi sarebbero 19.
I 24 consiglieri comunali di centrodestra:
- Antonino Maiolino (Forza Italia – 49 anni)
- Federico Milia (Forza Italia – 31 anni)
- Giuseppe Eraclini (Forza Italia – 71 anni)
- Paolo Paviglianiti (Forza Italia – 55 anni)
- Antonino Zimbalatti (Forza Italia – 76 anni) / Rocco Lascala (Forza Italia – 62 anni)
- Paolo Bilardi (Cannizzaro Sindaco – 26 anni)
- Nicola Zera Falduto (Cannizzaro Sindaco – 25 anni)
- Fabio Colella (Cannizzaro Sindaco – 51 anni)
- Manuela Iatì (Cannizzaro Sindaco – 23 anni)
- Stefano Vilasi (Cannizzaro Sindaco – 33 anni)
- Demetrio Marino (Fratelli d’Italia – 52 anni)
- Serena Mangano (Fratelli d’Italia – 44 anni)
- Giuseppe Bilardi (Fratelli d’Italia – 35 anni)
- Daniela De Blasio (Fratelli d’Italia – 62 anni)
- Luisa Curatola (Reggio Futura – 57 anni)
- Marco Parisi (Reggio Futura – 34 anni)
- Filomena Iatì (Reggio Futura – 40 anni)
- Antonino Caridi (Lega – 54 anni)
- Giuseppe De Biasi (Lega – 43 anni)
- Massimo Ripepi (Alternativa Popolare – 56 anni)
- Emiliano Imbalzano (Alternativa Popolare – 53 anni)
- Mario Cardia (Noi Moderati – 40 anni)
- Miriam Pitasi (Insieme si può – 29 anni)
- Gianluca Califano (Azione – 40 anni)
Gli 8 consiglieri comunali di centrosinistra:
- Mimmetto Battaglia (PD – 65 anni)
- Nino Malara (PD – 39 anni)
- Carmelo Versace (PD – 46 anni)
- Giuseppe Marino (PD – 47 anni)
- Carmelo Romeo (La Svolta – 37 anni)
- Demetrio Delfino (AVS – 52 anni)
- Francesco Catalano (Reset – 52 anni)
- Filippo Quartuccio (Avanti-Psi-Italia Viva-PRI-Casa Riformista – 34 anni).