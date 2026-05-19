Il Ministro Pichetto Fratin a Messina al fianco di Scurria: “rilanciare la Zona Falcata, è la culla della città” | FOTO e VIDEO

Messina si prepara a un ambizioso progetto di recupero ambientale e urbano nella storica Zona Falcata. Durante una visita in vista delle elezioni comunali, dopo l’incontro di Reggio Calabria, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha evidenziato l’importanza di restituire quest’area alla città, in un’ottica di equilibrio tra sviluppo urbano e tutela ambientale.

Liberare e valorizzare la Zona Falcata

“E’ arrivato il momento di liberare quest’area che poi è la culla della città di Messina”, ha dichiarato il ministro Pichetto Fratin, durante la visita alla Zona Falcata, accompagnato dal candidato sindaco Marcello Scurria, dal vicesindaco Matilde Siracusano e dai rappresentanti della coalizione di centrodestra e delle liste civiche. Il progetto mira a rendere la zona fruibile e accessibile a cittadini e turisti, valorizzando uno dei luoghi simbolo della storia messinese. Secondo il ministro, la riqualificazione della Zona Falcata significa molto più che interventi strutturali: “vuol dire permettere che sia fruibile e ripristinata in una condizione di equilibrio ambientale”, ha sottolineato. L’obiettivo è creare un’area sicura, sostenibile e in grado di integrarsi nel contesto urbano circostante, senza compromettere le caratteristiche storiche e naturali del sito.

Investimenti necessari e prospettive future

Pichetto Fratin ha evidenziato la necessità di investimenti significativi: “Sono necessari grandi investimenti. Probabilmente non bastano 20 milioni per una soluzione definitiva, ma è la strada giusta per consegnare alle future generazioni un territorio vivibile”, ha dichiarato il ministro, riferendosi al progetto proposto dal candidato sindaco Scurria.

Il rilancio della Falce dello Stretto e la Città Metropolitana

La visita del ministro si colloca all’interno delle iniziative promosse da Marcello Scurria per il rilancio della Falce dello Stretto, considerata strategica per lo sviluppo del territorio e per il progetto della futura Città Metropolitana dello Stretto. Il recupero dell’area non è soltanto un intervento urbanistico, ma una vera e propria operazione di valorizzazione culturale, storica e ambientale, che mira a rafforzare il ruolo di Messina come centro strategico nella regione.