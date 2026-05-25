Il messaggio di don Zampaglione al nuovo sindaco di Montebello: “il Signore le doni forza e discernimento”

Cambio della guardia nel Comune di Montebello Jonico. Il sindaco uscente Maria Foti non è riuscito a confermarsi alla guida del Paese. Al suo posto è stato eletto Leonardo Suraci. Don Zampaglione, parroco di Montebello e Masella, nonchè punto di riferimento della comunità, ha voluto rivolgere un sentito messaggio al nuovo primo cittadino, invitandolo non soltanto a prendere coscienza delle necessità e delle problematiche del territorio, ma anche a trovare nella sua collaborazione un aiuto in termini di solidarietà, accoglienza e giustizia.

“Gentile sindaco, desidero esprimerLe le mie più vive congratulazioni per la Sua elezione alla carica di sindaco. Nel porgerLe i miei più sinceri auguri di buon lavoro, assicuro a Lei, all’Amministratore comunale di Montebello e da parte delle comunità di Masella e Montebello, ove svolgo il mio servizio di pastore, il mio ricordo nella preghiera. Che il suo mandato possa essere guidato da spirito di servizio, saggezza e attenzione costante al bene comune, con un occhio di riguardo per le famiglie, i giovani e le persone fragili. Le auguro di essere il sindaco di tutto il nostro territorio che è molto vasto.

Le auguro di mettersi in ASCOLTO E DI DIALOGARE CON TUTTI. Di ascoltare le criticità dei nostri paesi e di risolvere i vari problemi che attanagliano i nostri paesi. Auspico fin da ora tanta collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per il bene e la crescita del nostro paese. Da parte mia, che vivo e amo questo territorio, lei troverà sempre una porta aperta per sostenere i valori di solidarietà, accoglienza e giustizia. Il Signore le doni tanta forza e discernimento. Buon lavoro per questa nuova avventura amministrativa. SURSUM CORDA SEMPER!!!“.