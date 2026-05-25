Leonardo Suraci è il nuovo sindaco di Montebello Jonico

Leonardo Suraci è stato eletto nuovo sindaco di Montebello Jonico, segnando un chiaro cambio di leadership nella città. Il risultato elettorale vede Suraci imporsi sull’uscente Maria Foti, dimostrando la volontà dei cittadini di intraprendere una nuova fase amministrativa. La competizione elettorale, caratterizzata da un confronto diretto e attento sulle questioni locali, ha portato a una vittoria netta per il nuovo primo cittadino.

Una competizione decisa e significativa

La sfida tra Leonardo Suraci e Maria Foti ha rappresentato un momento cruciale per la politica locale di Montebello Jonico. La vittoria del nuovo sindaco evidenzia il consenso popolare verso le proposte e le priorità messe in campo dalla sua lista civica. La cittadinanza ha espresso chiaramente la preferenza per un cambiamento nella gestione amministrativa, premiando il candidato che ha saputo presentare una visione chiara per il futuro del comune.