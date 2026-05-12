Il Giro d’Italia inizia la sua scalata dalla Calabria: il VIDEO della partenza da Catanzaro

La carovana colorata del Giro d'Italia 2026 è partita dalla Calabria per risalire la penisola: il filmato della partenza da Catanzaro per la 4ª tappa

Giro d'Italia Catanzaro

Dopo un giorno di riposo, dovuto al trasferimento dalla Bulgaria all’Italia, Giro d’Italia riparte dalla Calabria. La Corsa Rosa inizia la sua scalata dello Stivale dal punto più a Sud dell’edizione numero 109 e torna in Calabria dopo 4 anni, l’ultima volta è datata 2022, quando aveva toccato Palmi, Scalea e Diamante. Quest’anno si parte da Catanzaro e si arriva a Cosenza. Bagno di folla alla partenza da Catanzaro con tantissima gente che ha accompagnato la carovana colorata. Nel video sottostante le immagini della partenza.

La partenza del Giro d'Italia da Catanzaro
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