Il Giro d’Italia arriva in Calabria con la tappa Catanzaro-Cosenza: percorso, altimetria, favoriti e dove vederla in tv

Il Giro d’Italia riparte… dall’Italia. Dopo le prime tre tappe inaugurali in Bulgaria, infatti, la Corsa Rosa inizia la sua scalata dello Stivale dal punto più a Sud dell’edizione numero 109: la Calabria. Il Giro mancava dalla nostra terra dal 2022, quando aveva toccato Palmi, Scalea e Diamante. Quest’anno si parte da Catanzaro e si arriva a Cosenza per una tappa con due stellette di difficoltà che serve a far ‘acclimatare’ i ciclisti dopo il giorno di trasferimento da una nazione all’altra.

Il percorso della 4ª tappa del Giro d’Italia 2026 da Catanzaro a Cosenza

Il percorso si snoda su 138 km. Si parte da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà altimetriche, poi si prosegue lungo la costa Tirrenica su strada larga e leggermente ondulata. Traguardo intermedio per gli sprinter in quel di San Lucido, da lì si parte scalare Cozzo Tunno (collegata in vetta al Passo della Crocetta da Paola), la salita che spacca in due la frazione odierna. Si tratta di un prima categoria di 14.5 km con pendenza media del 5,9% e punte dell’11%. I ciclisti affronteranno poi una lunga discesa fino alla piana del Crati nella quale, con una leggera salita, arriveranno fino al traguardo di Cosenza: rettilineo finale di 450 m al 3.7% di pendenza.

I favoriti della tappa Catanzaro-Cosenza del Giro d’Italia 2026

La salita di Cozzo Tunno potrebbe fare selezione, tagliando fuori i velocisti puri. Il nome caldo che si adatta alle caratteristiche del percorso, soprattutto al finale, è quello di Giullermo Thomas Silva, uruguagio della XDS Astana già uomo copertina sul traguardo di Veliko Tarnovo, che potrebbe consolidare il proprio primato. Occhio anche all’ecuadoriano Jhonatan Narvaez della UAE Team Emirates-XRG che sabato ha visto i ritiri pesanti, dopo una brutta caduta, di Yates, Soler e Vine.

Dove vedere la tappa Catanzaro-Cosenza del Giro d’Italia 2026

La corsa sarà visibile su Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN (dalle 13:30 alle 17:45) e su Discovery Plus ed HBO Max.