“I 700 mila euro delle Circoscrizioni non ci sono? Falso!”. Cannizzaro replica a Battaglia: “i fondi sono lì, solo una cosa doveva fare il Comune…” | VIDEO

In un video, Francesco Cannizzaro ha replicato a Mimmo Battaglia, il quale ha affermato che dei 700 mila euro dell’emendamento dell’Onorevole per il ripristino delle Circoscrizioni non c’è traccia: “Battaglia ha dichiarato una cosa non esatta perché i suoi uffici evidentemente gli hanno fatto dichiarare una cosa non esatta. Lui dice che non ha potuto iscrivere i soldi bilancio. E certo, Mimmo, perché in tutti questi tre anni, da quando io ho fatto istituire la legge, voi come comune, chi ti ha preceduto, non avete scritto una lettera alla Camera, al Ministero, per reperire questi fondi“ ha detto Cannizzaro.

“Però questi fondi sono lì e non lo dico io, ma il portale della legge vigente, andare al numero 830 per vedere la norma scritta ad hoc per la nostra città, a mia firma, che autorizza la spesa di 100.000 euro per l’anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. I soldi ci sono, sono al Ministero, bisognava che il Comune scrivesse una letterina al Ministero per poi farseli rierogare e iscriverli in bilancio”.