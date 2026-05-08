Circoscrizioni a Reggio Calabria, Battaglia accusa Cannizzaro: “dove sono i suoi 700 mila euro? Non ci sono”

“Approveremo il bilancio e non troveremo ancora il trasferimento dei 700mila euro annunciati anni fa dall’onorevole Cannizzaro come atto di avvio per il ritorno dei municipi a Reggio. Quelle risorse ad oggi non ci sono. Noi, invece, i municipi li abbiamo ripresi e portati avanti perché erano già previsti nelle linee programmatiche della nostra Amministrazione”. Lo ha dichiarato il candidato del centrosinistra alla carica di sindaco di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, intervenendo all’incontro svoltosi nella saletta del Dopolavoro Ferroviario insieme a Marco Sarracino, componente della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega alla Coesione territoriale, Sud e aree interne.

Nel corso dell’incontro Battaglia ha illustrato a Sarracino il progetto dei cinque municipi, recentemente approvato in Consiglio comunale, definendolo “un passo concreto verso quella visione di città che vogliamo costruire: una Reggio perfettamente integrata nell’Area dello Stretto, che rappresenta il naturale percorso di sviluppo del territorio. Reggio – ha aggiunto Battaglia – occupa una posizione baricentrica nel Mediterraneo. Il mare non divide, ma unisce Reggio e Messina che, insieme, superano i 500mila abitanti; mentre le due città metropolitane raggiungono circa un milione e duecentomila residenti. È una prospettiva strategica che racconta una storia millenaria e che, insieme alla valorizzazione del turismo e delle nostre risorse, può generare sviluppo e nuove opportunità”.

In questo contesto Battaglia ha ribadito come il principale obiettivo della futura amministrazione sia creare le condizioni per consentire ai giovani di restare e costruire il proprio futuro nella città dello Stretto. “La prima sfida – ha concluso – è trattenere qui i nostri ragazzi, offrendo opportunità concrete di crescita, lavoro e qualità della vita”.