Giusi Princi guida la missione del Parlamento EU in Mongolia: “tappa strategica per rafforzare il dialogo Europa-Asia centrale”

L’eurodeputato Giusi Princi, Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l’Asia centrale (DCAS), sta guidando la missione istituzionale in Mongolia, a conclusione di un intenso ciclo di riunioni interparlamentari che ha già coinvolto Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, nel quadro di un impegno costante per il consolidamento dei legami politici tra l’Unione europea e i Paesi centroasiatici.

La missione, che si svolge nella capitale Ulaanbaatar, prevede diversi incontri bilaterali con i rappresentanti delle istituzioni mongole, del Parlamento (il Grande Hural di Stato), del Governo, della società civile, del mondo economico e universitario. Al centro del confronto, dossier di particolare rilievo per le relazioni euro-mongole: diritti umani, cooperazione economica, sicurezza energetica, transizione digitale, sfide climatiche, politica estera e stabilità regionale.

“La Mongolia – spiega l’On. Princi – rappresenta per l’Unione europea un partner strategico in uno snodo geopolitico decisivo. La sua collocazione tra Russia e Cina, unita alla sua vocazione democratica e alla volontà di potenziare i rapporti con l’Europa, rende questo Paese un riferimento determinante in una fase internazionale segnata da forti tensioni, instabilità economica e ridefinizione degli equilibri globali”, aggiunge l’europarlamentare.

La visita in Mongolia dà continuità al percorso politico avviato a Samarcanda, in Uzbekistan, con il primo Forum parlamentare UE-Asia centrale, promosso dall’Onorevole Princi. Un’iniziativa che ha rappresentato un momento di svolta nel dialogo tra il Parlamento europeo e i Parlamenti della regione, ponendo le basi per una cooperazione più strutturata. La tappa di Ulaanbaatar conferma questo indirizzo, proiettando il lavoro della Delegazione DCAS verso un attore di influenza crescente nell’attuale assetto internazionale.

“L’Europa – prosegue l’eurodeputato – deve essere presente nei luoghi in cui si stanno negoziando le nuove direttrici politiche, commerciali ed energetiche. In uno scenario globale sempre più competitivo, l’Unione europea deve saper costruire partenariati solidi con quei Paesi che possono contribuire alla diversificazione dei rapporti economici, alla resilienza delle catene di approvvigionamento e alla stabilità di aree strategiche”.

“Questo appuntamento – evidenzia – dimostra il ruolo concreto dell’agire parlamentare: inaugurare e rinsaldare canali diplomatici dove si concentrano interessi e priorità mondiali, con l’autorevolezza e la credibilità che da sempre orientano la visione politica europea”.

“Nel corso della missione – conclude l’On. Princi – saranno inoltre poste le basi per costruire un ponte strategico tra la Mongolia, la Calabria e la città di Reggio, favorendo nuove opportunità di cooperazione istituzionale, culturale ed economica in una prospettiva di dialogo internazionale e sviluppo condiviso”.