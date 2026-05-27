Futuro Nazionale, il partito di Vannacci sbarca a Palmi

Futuro Nazionale apre a Palmi e avvia una nuova fase di presenza politica sul territorio. L’apertura rappresenta un passaggio significativo per il movimento, che punta a consolidare il proprio radicamento locale e a costruire uno spazio di confronto stabile con cittadini, amministratori, associazioni e realtà sociali della città.

“Vannacci continua ad incassare consenso, superando i 60000 tesserati in tutta Italia, arrivando al 14% alle amministrative di Vigevano e oltrepassando la soglia dei 1000 comitati su tutto il territorio nazionale. Anche noti VIP ed influencer si sono apertamente dichiarati a favore del generale, come Lorenzo Ruzza, noto imprenditore milanese nel settore dell’alta orologeria. Il comitato di Reggio 624 augura buon lavoro al neo referente futurista palmese Rosario Runci”, c’è scritto in una nota.