Futuro Nazionale, alcuni delegati del Comitato 297 di Reggio Calabria ha incontrato il Generale Vannacci

Oggi, a Milazzo presso il teatro Trifiletti su invito, una delegazione del Comitato 297 Reggio di Futuro Nazionale composta dal referente dr. Francesco D’Aleo, Sebastiano Martino, Francesco Calabrò e Fabrizio Nobile ha preso parte ad un incontro con il Gen. Vannacci, l’On. Sasso e l’On. Simoni. L’incontro fortemente voluto dai comitati locali si incornicia all’interno di più ampi eventi che hanno visto Futuro Nazionale protagonista indiscusso negli ultimi giorni in diverse località siciliane. La sala gremita del teatro e la forte componente giovane hanno caratterizzato il trainante scambio di battute e ‘visioni futuriste’ tra il Gen. Vannacci e il dr. Ruvolo, importante imprenditore del territorio milazzese.

Numerosi i temi affrontati dalla re-migrazione alla sicurezza non trascurando quella che viene ritenuta un’opera strategica e fondamentale per tutta l’area dello stretto: il ponte. Futuro Nazionale attraverso le parole del Gen. Vannacci, è assolutamente favorevole allo sviluppo dell’opera (proprio in funzione della visione ‘futurista’ che caratterizza il partito). Questo infatti, non solo creerà un’infrastruttura moderna ed efficiente ma sarà un importante indotto per la vasta area calabro-siciliana.