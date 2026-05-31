Futuro Nazionale, Vannacci a Milazzo e Messina: “alle regionali in Sicilia ci saremo”

“Alle regionali del 2027 in Sicilia ci saremo, ci saremo anche per le politiche, che chiaramente coinvolgono anche la Sicilia e avremo la nostra squadra. Vedremo se con il centrodestra. Io non negozio i miei principi e le mie linee rosse, c’è già qualcun altro che lo fa. Io rimango quello che sono. Non più tardi di qualche giorno fa si parlava di programmi allora parliamo di chi questi programmi non li ha rispettati. Noi invece il nostro programma lo vogliamo rispettare”. Lo afferma all’Adnkronos il generale Roberto Vannacci, oggi a Milazzo e Messina per incontrare i cittadini.

“Oggi la Sicilia – continua Vannacci – purtroppo soffre dei grossissimi disagi, da un punto di vista della sanità. Parlavo proprio con i siciliani che mi dicevano che aspettano quasi un anno per avere una visita specialistica in ospedale. Abbiamo grossissimi problemi di infrastrutture, si parla sempre della Catania-Palermo e delle strade che non funzionano, delle buche che bisogna riparare, grassissimi problemi di sviluppo economico, quindi se io dovessi giudicare il risultato del governo regionale per quelli che sono effettivamente gli esiti di cui i siciliani stessi parlano, il giudizio non sarebbe molto lusinghiero”, conclude Vannacci.