Forza Italia, Tenerini elogia Cannizzaro: “figura concreta e in grado di parlare ai territori”

“La Calabria ha dato oggi un segnale politico importante: Francesco Cannizzaro è stato eletto segretario regionale di Forza Italia, sostenuto da una mozione unitaria e da una comunità azzurra che si è ritrovata compatta, viva, partecipe. A lui vanno le mie congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro“. È quanto dichiarato dal deputato di Forza Italia Chiara Tenerini, responsabile Dipartimento lavoro del partito, dopo la conferma di Francesco Cannizzaro come segretario regionale di FI in Calabria. “Cannizzaro rappresenta una classe dirigente radicata, concreta, capace di parlare ai territori e di rafforzare il ruolo di Forza Italia dentro il centrodestra. – prosegue – La sua elezione non è solo una conferma personale, ma un passaggio politico: il partito sceglie, discute, si organizza e guarda avanti.

Il congresso regionale della Calabria, con la presenza del segretario nazionale Antonio Tajani, del ministro Paolo Zangrillo, della presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi, del presidente della Regione Roberto Occhiuto, del ministro Anna Maria Bernini e di tanti rappresentanti nazionali e territoriali, racconta esattamente questo: Forza Italia non è ferma, non è ripiegata su se stessa, non vive di nostalgia. E’ un partito che sta costruendo una nuova fase, nel solco dell’intuizione di Silvio Berlusconi, ma con strumenti adeguati al presente“, aggiunge.

“Tajani ha avuto il merito di aprire una stagione congressuale vera, nella quale gli iscritti contano e i territori tornano protagonisti. E’ una scelta politica coraggiosa, perchè la democrazia interna non è mai un ornamento: è il modo con cui un partito serio misura la propria forza, seleziona la propria classe dirigente e si prepara alle sfide future. – prosegue – La Calabria, oggi, è anche il simbolo di una Forza Italia che vuole essere sempre più liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista. Una forza politica capace di parlare di lavoro, giovani, sanità, diritti, imprese, crescita, libertà economica e responsabilità sociale senza inseguire slogan facili o scorciatoie ideologiche. E’ questo il nostro spazio naturale: un centrodestra moderno, aperto, pragmatico, capace di governare senza rinunciare alla propria identità“.

“Forza Italia serve alla coalizione proprio perchè porta equilibrio, cultura di governo e una visione liberale che guarda alla persona, alle famiglie, alle imprese e ai territori. L’elezione di Francesco Cannizzaro va letta dentro questo percorso. – conclude – Non è una cerimonia interna, è un tassello di una Forza Italia che cresce, si radica e rilancia la propria ambizione politica. A Francesco, dunque, buon lavoro. La Calabria azzurra oggi manda un messaggio chiaro: quando un partito sceglie di dare voce ai territori, non celebra se stesso. Si prepara a governare meglio“.